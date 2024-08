RAI – Non decolla la trattativa tra Osimhen e l’Arsenal, Lukaku in attesa: improbabile lo scambio last minute col Chelsea

Nessuna proposta ufficiale da parte dei Gunners per Osimhen, si complica per Lukaku: impossibile scambio last minute col Chelsea.

Il Napoli continua a navigare in acque agitate sul fronte del mercato estivo, con l’operazione che coinvolge Victor Osimhen e l’Arsenal che sembra non decollare.

Secondo quanto riportato da Ciro Venerato, noto giornalista e esperto di mercato, l’affare che dovrebbe portare l’attaccante nigeriano Osimhen all’Arsenal si sta rivelando complesso e privo di sviluppi positivi. Intervenendo su Rainews 24, Venerato ha dichiarato: “Ultim’ora Napoli. Non decolla l’operazione Arsenal-Osimhen. Per ora, i Gunners non hanno intenzione di formulare proposte ufficiali al Napoli. Fumata grigia per la dirigenza azzurra, e il tempo inizia ad essere tiranno.”

Le parole di Venerato sottolineando dunque il momento di stallo in cui attualmente versa il Napoli, che si ritrova con la questione Osimhen ancora aperta e senza una conclusione a breve termine. La situazione è complicata anche per Romelu Lukaku, il quale, come sottolineato da Venerato, dovrà rinunciare a un trasferimento imminente. “Lukaku scalpita, ma anche oggi dovrà rinunciare a fare le valigie. Definito impossibile il possibile scambio last minute con il Chelsea. Lukaku può arrivare solo attraverso una trattativa separata,” ha aggiunto Venerato.

In aggiunta, c’è la possibilità che Osimhen possa finire in Arabia Saudita, se non dovessero esserci altre opzioni europee. Tuttavia, al momento, non sono arrivate richieste concrete da parte di club arabi per l’attaccante del Napoli. Venerato ha precisato che, “fino a stamattina, nessun club arabo ha chiesto l’attaccante nigeriano. Questo arriva da fonti autorevoli e soprattutto credibili.”

Il mercato estivo continua a riservare sorprese e imprevisti, con il Napoli che si trova in una fase critica. La dirigenza dovrà muoversi con decisione per risolvere queste situazioni, mentre i tifosi e gli addetti ai lavori attendono con ansia gli sviluppi futuri.