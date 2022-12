Caso Juve: rimosse anche le quote, ecco il motivo – Foto

Le vicende giudiziarie della Juventus sconvolgono tutto, addirittura anche le quote sono state rimosse dai bookmakers.

È un momento di estrema incertezza per la Juventus. Il CDA bianconero si è dimesso e continuano a venire fuori intercettazioni con Agnelli ed altri dirigenti protagonisti. Ma tra i casi più clamorosi c’è anche un incontro segreto a cui avrebbe partecipato il presidente della FIGC Gravina.

La Juve non rischia solo da punto di vista della giustizia ordinaria, ma anche sotto il profilo della giustizia sportiva. Si parla di punti di penalizzazione e addirittura di retrocessione. UEFA e Figc hanno aperto due differenti inchieste e si aspetta che venga fuori qualcosa. Ma addirittura ora anche i bookmakers hanno annullato le quote della Juve per quanto riguarda la possibilità che i bianconeri retrocedano in Serie B.

La spiegazione è la seguente: “Gli operatori hanno rimosso la quota della Juventus per i noti problemi giudiziari della società bianconera “.