Bargiggia: “Te lo dico juventino…” poi attacca Tuttosport

Paolo Bargiggia commenta il caso Juventus. Attacco diretto a Tuttosport, secondo il giornalista il quotidiano è asservito al potere.

Paolo Bargiggia risponde ad un utente che gli aveva scritto: “Ti reputavo intelligente ma adesso smetto di seguirti e consiglio a tutti gli juventini di togliere il mi piace”. Questa la risposta del giornalista: “Mi fai un favore, telo dico da juventino che frequentava la curva dei Fighters quando probabilmente non eri ancora nato. I tifosi come te, senza un minimo di coscienza critica sono solo sterco per i maiali…“.

In un altro tweet Bargiggia attacca anche Tuttosport e scrive: “Fa quasi tenerezza vedere come Tuttosport, per ragioni di vendite e di osservanza al Potere, difende la Juventus invece di interrogarsi sulle nefandezze della gestione agnelli che rischia di bruciare passioni e speranze dei tifosi. Tutto normale direttore Guido Vaciago?” Il giornalista ha preso una posizione netta sul caso Juve, anche perché quello che sta uscendo dalle indagini mette in evidenza davvero fatti clamorosi. Sono tante le intercettazioni che mettono in difficoltà l’ex presidente Andrea Agnelli, così come gli altri dirigenti bianconeri che a quanto pare erano ben informati su quanto stava accadendo. Eppure gran parte dei media italiani non ha preso una posizione netta, anzi all’indomani delle dimissioni del CDA della Juve c’era chi parlava di rinnovamento.