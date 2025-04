Carica tricolore della tribuna vip “McTominay il nostro Masaniello”

Carica, consapevolezza e un pizzico di scaramanzia. Sono questi gli ingredienti che animano la tribuna vip del “Maradona” dopo la vittoria contro il Torino che ha rilanciato il Napoli in vetta solitaria, tre punti sopra l’Inter. Come racconta Pasquale Tina su Repubblica Napoli, la città è pronta a vivere un finale di stagione tutto da gustare, tra sogni di gloria e massima attenzione.

TRA POLITICA, SPETTACOLO E TIFO: IL CORO È UNANIME

La vittoria contro il Torino è stata vista come un segnale importante anche da figure istituzionali come Giuseppe Borrelli, procuratore capo di Salerno: «Non mi aspettavo un Napoli così competitivo – ha detto –. Vedo una squadra meno tecnica, ma molto più solida mentalmente. Conte è il vero valore aggiunto».

Anche Edoardo Cosenza, assessore comunale, ha esultato dalla sua postazione abituale in Curva B: «Vivo queste emozioni da anni. Conte mantiene tranquillo lo spogliatoio e sa come spingere il gruppo. La trasferta di Lecce sarà fondamentale».

Dal mondo dello spettacolo arriva l’ottimismo di Caterina Balivo, conduttrice Rai: «Ora siamo padroni del nostro destino. Sarà un finale tutto da vivere, con ancora più pathos rispetto a due anni fa».

Raffaella Fico, showgirl, sottolinea: «La Champions è già al sicuro, ma non dobbiamo fermarci. Lo scudetto è possibile e dobbiamo crederci fino in fondo».

LA FIDUCIA NEL MODELLO NAPOLI

Costanzo Jannotti Pecci, presidente di Confindustria Campania, ha elogiato la gestione societaria del Napoli: «Bilanci sani e vittorie sul campo: è questo il segreto. Anche domenica la vittoria della Roma a San Siro ha aiutato indirettamente gli azzurri».

Dello stesso avviso il rettore della Federico II, Matteo Lorito: «Il Napoli è in lotta per il titolo per il terzo anno consecutivo. Il lavoro della società e di De Laurentiis è sotto gli occhi di tutti».

IL CUORE DEL TIFO FEMMINILE AZZURRO

Anche altre voci note del mondo dello spettacolo sostengono il Napoli in questo finale di stagione.

Maria Mazza punta su McTominay, autore di una stagione straordinaria: «Con i suoi 11 gol può essere l’uomo decisivo».

Antonella Prisco, attrice di “Un Posto al Sole”, ha ribattezzato McTominay come il “nuovo Masaniello” per la sua capacità di conquistare il cuore dei tifosi.

Annalisa Pennino, anch’essa attrice nella stessa fiction, conclude: «È un sogno che si sta avvicinando, grazie al lavoro della società, di Conte e dei giocatori. Siamo pronti a superare gli ultimi ostacoli».

Quattro partite separano il Napoli dal sogno. La città trattiene il fiato, ma è pronta a esplodere di gioia.