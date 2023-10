Corsa Scudetto, Cannavaro: “Se il Napoli capisce quanto è forte, resta la squadra più divertente”

L’ex Pallone d’Oro, Fabio Cannavaro, si è soffermato sulla corsa Scudetto analizzando le prestazioni delle big, tra cui il Napoli.

Nell’ambito di un’intervista esclusiva rilasciata a Sportweek, l’ex Pallone d’Oro e attuale allenatore, Fabio Cannavaro, ha espresso il suo parere sulla corsa allo scudetto. Secondo Cannavaro, se il Napoli realizza appieno la propria forza, continuerà a essere la squadra più divertente del campionato italiano. Il tecnico ha analizzato anche le prestazioni delle altre squadre: “Se il Napoli capisce quanto è forte, resta la squadra più divertente. L’Inter è in lizza, e Thuram mi ricorda il primo Ibra: attualmente è più focalizzato sugli assist piuttosto che sui gol, ma quando inizierà a segnare di più, farà la differenza. Il Milan ha una rosa competitiva, mentre la Juve sembra trovarsi leggermente in ritardo”. Secondo Cannavaro, la consapevolezza della propria forza potrebbe fare la differenza per il Napoli nella corsa allo scudetto.