Fantacalcio, ‘tegola’ Osimhen: giusto tenerlo in rosa o ‘scaricarlo’?

La consulenza di Antonio Papa offre un consiglio prezioso per i fantallenatori di tutto il mondo che hanno Osimhen in rosa.

L’infortunio di Victor Osimhen sta gettando nel panico sia i tifosi del Napoli che i fantallenatori che avevano puntato sul bomber nigeriano all’inizio della stagione. Il calciatore azzurro, reduce da un periodo di sfortuna ‘fisica’, non farà ritorno in campo prima della fine di novembre e poi sarà impegnato nella Coppa d’Africa a partire da gennaio. La domanda che tormenta ora i fantallenatori è: è giusto mantenerlo nella propria rosa o è meglio cercare uno scambio? Per rispondere a questa domanda, la redazione di Radio Fuori Campo ha consultato Antonio Papa, noto giornalista di TvPlay, esperto del mondo del fantacalcio, e conduttore di approfondimenti settimanali su Twitch.

Secondo Papa, c’è un dilemma dietro lo scambio di giocatori di alto livello come Osimhen: “Ho grandi difficoltà a scambiare i top player. Se prendo Osimhen, Lautaro o uno del genere, non riesco a darlo via. Nemmeno adesso”. Il giornalista campano spiega che anche considerando le opzioni come Lukaku o Vlahovic, la resistenza a cedere Osimhen è forte. “Per me, è impossibile. Non sono nemmeno riuscito a prenderlo, dopo l’infortunio, perché è un rischio anche al contrario, nel senso che non voglio rischiare uno dei miei calciatori migliori per prendere un’incognita: diventa molto difficile fare un’operazione del genere…”.

Secondo Papa, lo scambio di top player rappresenta un dilemma morale per i fantallenatori: “I top player, io non li scambierei mai, perché rappresentano una scelta netta fatta all’inizio stagione e sconfessare una tua scelta per recuperare qualcosa dagli scambi è brutto, senza contare che ti sentirai in colpa e non te lo perdonerai mai, se le cose andranno male”.

In conclusione, per gli amanti del fantacalcio che possiedono Osimhen nella loro rosa, la parola d’ordine sembra essere: tenerselo stretto.