Callejon e il Napoli si diranno addio a fine stagione. Matteo Politano sarà il sostituo dello spagnolo. Intanto De Laurentiis blinda Alex Meret.

NAPOLI. Josè Maria Callejon lascerà Napoli a fine stagione. Dopo 7 anni in maglia azzurra lo spagnolo quasi sicuramente non rinnoverà il contratto. Callejon ha confessato al alcuni amici napoletani di essere essere molto affezionato alla città e ai compagni. L’agente dell’esterno di Motril, Quilon, ha rivelato che il rinnovo con il Napoli è in stallo da tempo. I contatti con la società azzurra si sono fermati da tempo. Tre club spagnoli sono da tempo sul calciatore. Callejon è stato insieme a Mertens uno dei cardini del Napoli negli ultimi anni, con 80 gol e 77 assist. Per Callejon l’ipotesi più probabile resta quella dell’addio e sarà anche un addio triste senza possibilità di giocare le sue ultime partite in azzurro davanti al pubblico del San Paolo.

NAPOLI, PARLA POLITANO

Il Napoli ha individuato da tempo il sostituto di Callejon. Matteo Politano arrivato a gennaio dall’Inter con molta probabilità sostituirà lo spagnolo nel nuovo Napoli di Gattuso.L’esterno azzurro ha parlato in esclusiva ai microfoni di kiss kiss Napoli:

“Sarà una bella sfida riprendere perché non sarà facile giocare ogni tre giorni ed il clima non aiuta nemmeno. Mancano ancora dodici partite ed il campionato è ancora abbastanza lungo, faremo il meglio, cercando di arrivare in Champions League o Europa League. Non sono uno che segna tantissimo, ma devo migliorare e cercare di farne, devo diventare più cattivo sotto porta.

Gattuso? Ho un gran rapporto con il mister, mi ha fatto sentire subito importante. E’ molto esigente, chiede sempre il massimo da tutti, io sono a disposizione. Avevo perso fiducia in me stesso, da sei mesi avevo giocato poco e niente, adesso sto recuperando”.

DE LAURENTIIS BLINDA MERET

In settimana erano circolate alcune voci su un possibile addio di Alex Mert, ma secondo voci provenienti da Castel Volturno, Aurelio De Laurentiis non ha nessuna intenzione di cedere Meret.

Il portiere ha un contratto con il Napoli per altri tre anni e sembra intenzionato a rispettarlo. Lo stesso Gattuso non ha intenzione di privarsi del portiere italiano. Al momento Alex Meret è blindato, per lui nessuna ipotesi di cessione o prestito.