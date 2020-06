Calciomercato – Inter addio anche a Werner, lo acquista il Chelsea

Timo Werner è ufficialmente un calciatore del Chelsea, la società inglese ha dato l’annuncio dell’acquisto del giocatore del Lipsia.

L’Inter vede sfumare un altro obiettivo di mercato: Timo Werner, attaccante 24enne del Lipsia, è oramai ufficialmente un calciatore del Chelsea. Il tedesco è stato acquistato dal club di Abramovich per la cifra di 55 milioni di euro, pareggiando la clausola prevista nel contratto di Werner. L’attaccante del Lipsia in questa stagione ha messo a segno 32 gol e 13 assist in Bundesliga. Dopo Dries Mertens, che ha ufficialmente rinnovato con il Napoli postando anche un video da brividi, il direttore Marotta vede sfumare un altro obiettivo. I nerazzurri sono sempre alla ricerca di un attaccante che possa sostituire il quasi sicuro partente Lautaro Martinez, oramai già con la testa a Barcellona. Per L’inter di Conte si parla ancora di Cavani, ma anche in questo caso la strada sembra decisamente in salita.