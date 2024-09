Cagliari-Napoli 0-2: il gol di Kvaratskhelia – Video

Il Napoli raddoppia contro il Cagliari con un gol di Kvaratskhelia, lanciato perfettamente da Lukaku. Guarda il video del 2-0.

Dopo il vantaggio iniziale di Giovanni Di Lorenzo, il Napoli trova il raddoppio grazie a Khvicha Kvaratskhelia. Il georgiano, in una delle sue accelerazioni in profondità, riceve un preciso assist di Romelu Lukaku. Con un tocco d’esterno, Lukaku lo lancia verso la porta avversaria, e Kvara non sbaglia: il suo tiro basso supera Scuffet e porta il risultato sul 2-0.

Dopo tanta sofferenza, il Napoli riesce ad allungare le distanze e consolidare il vantaggio.