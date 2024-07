Buongiorno ha rifiutato l’offerta della Juventus: superava quella del Napoli non di poco

Il difensore Alessandro Buongiorno ha scelto il Napoli nonostante un’offerta economica nettamente superiore da parte della Juventus.

Alessandro Buongiorno è ufficialmente un nuovo giocatore del Napoli. L’annuncio è arrivato poco fa e ha riempito di gioia tutto l’ambiente napoletano, ancor di più se si pensa ad un retroscena: il difensore ex Torino ha preferito non accettare l’offerta della Juventus, nonostante l’importante proposta economica presentata dai bianconeri. Il difensore, cresciuto nelle giovanili del Torino e recentemente capitano della squadra granata, ha preferito trasferirsi al Napoli, dimostrando così una netta scelta di cuore e di carriera.

Secondo l’edizione odierna di TuttoSport, la Juventus aveva messo sul piatto un’offerta sostanziosa per assicurarsi Buongiorno. Il club torinese era disposto a sborsare 42 milioni di euro più 5 milioni di bonus per il cartellino, un pacchetto economico nettamente superiore rispetto a quello del Napoli. Tuttavia, il difensore ha rifiutato l’offerta bianconera, motivando la sua decisione con un rispetto profondo per il suo passato al Torino, che gli avrebbe impedito di indossare i colori della rivale storica.

Il Napoli, con una proposta complessiva di 35 milioni di euro più 5 milioni di bonus, di cui 4 milioni facilmente raggiungibili, è riuscito a conquistare Buongiorno grazie anche alla promessa di Antonio Conte, che ha saputo trasmettergli la giusta motivazione e convinzione. La decisione di Buongiorno di accettare l’offerta del Napoli ha evitato un’asta infuocata con la Juventus, consentendo al presidente partenopeo Aurelio De Laurentiis di finalizzare l’acquisto senza ulteriori tensioni.

Alessandro Buongiorno, quindi, si prepara ad essere il pilastro della difesa del Napoli nella prossima stagione, un ruolo che si sposa perfettamente con le sue ambizioni e con il progetto tecnico di Conte.