Buffon: «La lotta Scudetto non è chiusa, ma il Napoli ha sfruttato meglio le occasioni»

Gianluigi Buffon, ex portiere e oggi capo delegazione della Nazionale italiana, è intervenuto a Coverciano durante il premio ‘Inside the Sport’ organizzato dall’USSI. Tra i temi toccati, anche la volata Scudetto.

Alla domanda se la vittoria del Napoli a Roma, che ha consentito il sorpasso sull’Inter, possa aver deciso il campionato, Buffon ha risposto con chiarezza: «No, anche se è stato un passo importante. Lo Scudetto si decide lungo tutto l’anno. In questo percorso ci sono momenti in cui ti accorgi di aver buttato via qualcosa e dilapidato delle occasioni. Questo però non devo dirlo io, lo sapranno all’Inter e al Napoli. Per chi vincerà ci sarà gloria, per l’altra resteranno inevitabilmente dei rimpianti».

Buffon ha poi commentato l’equilibrio visto in vetta: «Sì, me l’aspettavo. Da quando il Napoli ha annunciato Conte come allenatore era chiaro che, insieme all’Inter, si sarebbe conteso lo Scudetto. Ora i nerazzurri stanno vivendo difficoltà evidenti e il Napoli ha saputo sfruttare al meglio le occasioni. L’inerzia ora sembra dalla loro parte, ma bisogna mantenere alta la concentrazione».