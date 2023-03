Briatore ammette: “Potevo comprare il Napoli. È vero ma non sono pentito”

Briatore poteva compare il Napoli, la rivelazione dell’imprenditore piemontese: “non sono pentito, con il calcio ci ho provato in Inghilterra con il Qpr“.

Flavio Briatore, imprenditore e grande tifoso della Juventus, ha fatto una rivelazione bomba: “Potevo comprare il Napoli, ma non sono pentito“. In un’intervista al programma “La Politica nel Pallone” su Gr Parlamento, Briatore ha parlato della sua esperienza nel calcio, svelando di averci provato anche in Inghilterra con il Qpr, ma di non essere riuscito a gestire tutto a causa dei suoi molteplici impegni, tra cui la Formula 1.

“Potevo comprare il Napoli? E’ vero ma non sono pentito, con il calcio ci ho provato in Inghilterra con il Qpr ma io avevo anche la F1 e non riuscivo a gestire tutto“.

L’imprenditore piemontese ha poi commentato la partita di ieri sera tra Inter e Juventus, esprimendo la sua opinione sul fallo di mano contestato dall’Inter:

“Inter-Juventus? Il fallo di mano c’era, ma doveva essere l’arbitro a decidere. Lo hanno visto tutti ed è impossibile che non l’ha visto il Var. Ma gli errori ci sono stati sia contro l’Inter come anche contro di noi. È anche vero che l’Inter ha avuto poi tutto il tempo per recuperare, ma ieri hanno giocato male e la Juve ha giocato meglio e meritava di vincere“

Le dichiarazioni di Briatore sono destinate sicuramente farà discutere, i tanti tifosi di Napoli, Inter e Juventus. .