Marocchi provoca in Napoli: “Diamo Osimhen alla Juve e vediamo chi è primo”. La risposta di Caressa è da applausi

Caressa e Marocchi siparietto nel corso di Sky Calcio Club : “Osimhen alla Juventus? A Napoli fanno gli scongiuri”

Durante l’ultima puntata di Sky Calcio Club, Fabio Caressa e Giancarlo Marocchi si sono divertiti in un siparietto sulla possibilità di Victor Osimhen di passare alla Juventus. Caressa, entusiasta del gioco del Napoli, ha dichiarato che la squadra di Luciano Spalletti sta dando lustro al calcio italiano e che Osimhen, in particolare, sta facendo cose incredibili che vanno oltre i numeri.

“Il Napoli sta facendo un gioco bellissimo, tutto il mondo lo sta apprezzando. Seguo televisioni di vari paesi e tutti applaudono il Napoli, elogiandolo pubblicamente. Questo Napoli è patrimonio del calcio italiano, sta dando lustro a tutto il movimento, è la migliore vetrina possibile per il nostro calcio”. Personalmente, stravedo per Victor Osimhen: sta facendo delle cose incredibili e che vanno oltre i semplici numeri. Per statistiche, si sta piazzando al livello dei grandi del passato del nostro campionato”.

Marocchi ha lanciato una piccola provocazione:”Se togliamo Osimhen e lo prestiamo alla Juventus, al Milan o all‘Inter, il Napoli resta primo anche con Raspadori?”

Caressa ha scherzato dicendo che a Napoli fanno gli scongiuri sentendo queste cose. Infine, il conduttore ha provocato con una battuta sulla possibilità che Osimhen vinca il Pallone d’Oro se il Napoli dovesse vincere la Champions League.

“A Napoli fanno gli scongiuri, sentendo queste cose… Semmai, la provocazione la faccio io: se il Napoli dovesse vincere la Champions League, non glielo diamo, il Pallone d’Oro, a Osimhen? Certo, c’è Messi che ha vinto il Mondiale… ”

Il Napoli di Spalletti sta facendo un gioco bellissimo e il mondo intero lo sta apprezzando come ha spiegato Caressa . Infine, la battuta sulla possibilità che Osimhen vinca il Pallone d’Oro se il Napoli dovesse vincere la Champions League, non sembra poi così fantasiosa.