Napoli inarrestabile, Chiariello: “Lasciatemi dire una cosa sulla sfida contro il Milan” -VIDEO

Napoli show contro il Torino: Umberto Chiariello, giornalista di canale 21, svela un’anteprima sulla gara contro il Milan!

Umberto Chiariello, noto giornalista e conduttore televisivo e radiofonico, commenta l’ottima prestazione del Napoli contro il Torino, con un netto 0-4 a favore della squadra partenopea.

Grazie a questa vittoria, il Napoli ha consolidato il suo cammino verso la conquista del terzo scudetto stagionale, come sottolinea Chiariello nel corso della trasmissione sportiva Campania Sport su Canale 21. Inoltre, il prossimo avversario del Napoli in Champions League sarà il Milan, che al momento sta affrontando non poche difficoltà.

Chiariello non esita a dichiarare che il Napoli è favorito sulla squadra rossonera, considerando il loro ottimo rendimento in questa stagione:

“Il Napoli non ha fatto il vuoto dietro di sé, ha stracciato il campionato. Al ritorno del torneo dalla sosta delle nazionali, i partenopei affronteranno un Milan che sta trovando delle grandi difficoltà. I rossoneri saranno i prossimi avversari degli azzurri in Champions League”.

“A proposito della massima manifestazione continentale per club, posso dire una cosa? Il Napoli non ha già vinto, ma volete forse negare che i partenopei siano favoriti sul Milan alla luce di quanto stanno facendo in stagione? Sarà sicuramente una doppia sfida difficile, ma i campani possono spuntarla”

Inoltre, Chiariello si sofferma sulla prestazione di due giocatori particolarmente in forma: Victor Osimhen, autore di una doppietta contro il Torino che lo porta a quota ventuno reti in campionato, e Kvaratskhelia, che ha impreziosito i suoi dodici gol con dieci assist.

