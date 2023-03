Meret: “Abbiamo fame di vittoria. Napoli, apriamo un ciclo vincente”

Alex Meret portiere del Napoli ha parlato dopo la vittoria con il Torino per 4-0, estremo difensore decisivo con due super parate su Ricci e Sanabria.

Il portiere del Napoli a Dazn ha parlato della sfida con il Milan, che ci sarà subito dopo la sosta: “Sarà una partita difficilissima, contro i campioni d’Italia, dovremo dare il massimo. Sarà un anticipo di quello che vivremo in Champions League. Dobbiamo continuare ad andare avanti così, ad aiutarci l’uno con l’altro“.

Sulle parate su Ricci e Sanabria, Meret ha detto: “È stato un tiro veramente molto insidioso, sbucato in mezzo a tanti difensori avversari. Fortunatamente siamo riusciti a non prendere gol ed a controllare la partita. Le mie condizioni fisiche? Il polso sto bene, il colpo al naso preso oggi non credo sia nulla di grave“.

Meret sullo scudetto del Napoli ha aggiunto: “C’è grande consapevolezza, grande fame di vincere e di portare a casa il risultato. Sappiamo che dopo la vittoria di oggi siamo sempre più vicino a portare a casa il risultato. Ora però non dobbiamo assolutamente abbassare la guardia. Aprire un ciclo a Napoli? Ci proviamo, ci sono tanti giocatori giovani, sappiamo che questa è una città che vive di calcio e vogliamo dare grandi soddisfazioni ai nostri tifosi“.