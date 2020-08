Boga, parla l’agente: “Non rinnoviamo col Sassuolo. Napoli? Top club”

L’agente di Boga avvicina il suo assisto a Napoli, lo fa in una intervista a Radio Kiss Kiss in cui parla anche del rinnovo col Sassuolo.

Il rinnovo di Jeremie Boga con il Sassuolo non ci sarà ed il Napoli comincia a pensare in grande. Le parole dell’agente avvicinano il calciatore alla piazza azzurra. Daniel, fratello dell’ivoriano, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli: “In questo momento è in vacanza, si sta rilassando con famiglia e amici in attesa che cominci la nuova stagione“. Inevitabile parlare di Napoli: “Sappiamo che la dirigenza partenopea apprezza le qualità di Jeremie, lui è ne è molto contento. Fa piacere essere apprezzati da Cristiano Giunto e da persone come Gennaro Gattuso e da un grande club come il Napoli“.

Il Napoli ha messo Boga in cima alla lista delle preferenze, questo l’agente lo sa e fa un assist alla dirigenza partenopea: “Mi vedrò con il Sassuolo ma escludo che parleremo di rinnovo“. Il contratto del calciatore scade nel 2022, il Sassuolo valuta l’ivoriano 40 milioni di euro, cifra che gli azzurri vorrebbero abbassare inserendo nella trattativa il cartellino di Ounas. Stamattina si parla di un doppio colpo del Napoli con Under e l’ivoriano alla corte di Gattuso.

Boga, parla l’agente: “A Napoli ci sarebbe da divertirsi”

Le doti tecniche fanno di Boga un calciatore perfetto per Gattuso che vuole esterni capaci di saltare l’uomo ma anche di concludere a rete. Boga ha dimostrato queste doti durante l’ultima stagione a Sassuolo, tanto da diventare uno dei migliori esterni del campionato. L’agente di Boga parlando di Napoli come città ha confermato che il fratello non “conosce ancora moltissimo la città ma da quello che gli hanno raccontato gli ricorda Marsiglia, città dalla quale proveniamo. Jeremie sa che Napoli è un grande club con tifosi appassionati, giocando li ci sarebbe da divertirsi“.