Dalla Spagna: “L’Atletico Madrid offre due giocatori per Allan”

Ultime notizie di calciomercato, dalla Spagna fanno sapere che l’Atletico Madrid offre due calciatori al Napoli per prendere Allan.

Il destino di Allan sembra oramai segnato, il calciatore vuole raggiungere Carlo Ancelotti in Premier League. Eppure l’Atletico Madrid continua a provarci, come scrive il Mundo Deportivo che riferisci come la dirigenza spagnola si pronta ad offrire due calciatori per acquistare Allan. Il Napoli potrebbe scegliere tra Hector Herrera o Santiago Arias per abbassare le pretese economiche e portarsi a casa il cartellino di giocatore a cui si aggiungerebbe un conguaglio economico a proprio favore.

Le contropartite tecniche farebbero abbassare le pretese economiche del Napoli, con De Laurentiis, che secondo gli spagnoli, ha chiesto 50 milioni di euro per cedere il brasliano. Allan continua a preferire la soluzione Everton e da più parti si parla di un affare che si può chiudere nei prossimi giorni. A questo punto gli azzurri andrebbero all’assalto del sostituto che può essere Jordan Veretout, ma attenzione alle sorprese che portano a profili come Kessié o giocatori dalla stazza imponente.