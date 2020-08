Boga al Napoli e Tutito al Sassuolo: si riapre la trattativa

Arrivano conferme per la trattativa che vede Boga al Napoli e Tutino al Sassuolo, il giovane attaccante può essere la chiave della svolta.

Tra qualche giorno si partirà per il ritiro di Castel di Sangro, ma il Napoli, come tutti i club di Serie A, deve completare ancora la rosa. Troppo complicato il mercato quest’anno per riuscire a far combaciare i tempi. Il problema coronavirus incombe ed il calcio non è esonerato, lo confermato i casi di Petagna e del Torino di ieri. Ufficialmente il calciomercato apre a settembre e di tempo per prendere calciatori importanti c’è ancora. Così la trattativa che porta Boga al Napoli resta sempre attuale, anche perché negli ultimi giorni trova sempre più spazio l’idea di inserire nell’affare Gennaro Tutino, calciatore che farebbe felice De Zerbi e la società neroverde. Ecco quanto scrive Tuttosport.