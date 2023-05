Bigon: “Scudetto Napoli? Il merito maggiore è di De Laurentiis. Mio figlio ha pianto”

Riccardo Bigon ritiene che per lo Scudetto del Napoli il merito maggiore è di Aurelio De Laurentiis, poi rivela che suo figlio ha pianto

Riccardo Bigon dice la sua sullo Scudetto del Napoli ai microfoni di Marte Sport Live, programma in onda sulle frequenze di Radio Marte. “A chi vanno i meriti maggiori di questa vittoria? Se il club lavora bene, un allenatore bravo come Spalletti viene messo in condizione di fare del suo meglio. Io credo che la società rappresenti sempre la componente più importante, perché deve creare il clima adatto e mettere la giusta pressione su chi è chiamato ad essere performante al 100%. Allenatore e squadra sono stati meravigliosi, su questo non si può obiettare, però darei grande merito a De Laurentiis“.

Bigon racconta che il figlio tifa Napoli ed ha pianto per lo Scudetto

Bigon ha poi proseguito: “Come si gestisce, in questo momento, l’effetto Scudetto? E’ un problema. La gestione è difficile, perché il successo ti cambia: è un nemico pericoloso. Sono pochissimi i casi in cui si riesce a mantenere grande umiltà, il corretto spirito di sacrificio, quando i successi ti piovono in testa. Questo non è un normale Scudetto, lo stiamo vedendo tutti, il che rende ancor più difficile gestire questa incredibile inondazione di emozioni; emozioni forse esagerate, con connotazioni che vanno al di là di uno Scudetto vinto”.

“Se tifiamo Napoli in famiglia? La domenica con la Salernitana, per darvi un’idea, sono stato minacciato di morte da mio figlio: se non lo portavo al Maradona direttamente da Bologna, ero un uomo morto. Mio figlio è cresciuto per sei anni a Napoli ed è un tifoso sfegatato. Al termine della gara contro l’Udinese, ha pianto davanti al televisore con indosso la maglia azzurra”.