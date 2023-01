Bigon: “Napoli, in attacco hai il nuovo Cavani. Hamsik? Ogni genitore lo sogna per la figlia”

Riccardo Bigon ritiene che il Napoli ha in attacco il nuovo Cavani ed aggiunge in merito ad Hamsik che ogni genitore lo sogna per la figlia

Grande attesa a Napoli per il big match della diciottesima giornata allo stadio “Diego Armando Maradona” di Fuorigrotta. I partenopei di Luciano Spalletti partono con i favori del pronostico, per fattore ambientale, per il gioco e per il vantaggio di sette punti in classifica. Ma dal canto sua i bianconeri di Massimiliano Allegri scenderanno in campo per rosicchiare punti in classifica. Ne ha parlato Riccardo Bigon, ex direttore sportivo del Napoli e del Bologna, nel corso di Radio Goal, programma in onda sulla emittente Radio Kiss Kiss Napoli: “Il Napoli cercherà di fare sua la partita, ma ritengo che anche il pareggio possa andare bene agli azzurri”.

Per Bigon il Napoli ha un leader carismatico e tecnico: Victor Osimhen

Riccardo Bigon ha poi proseguito: “Penso sia importante uscire dal Maradona con un risultato positivo anche per tenere a distanza la squadra di Massimiliano Allegri. In questo Napoli vedo un leader carismatico e tecnico: Victor Osimhen. Dal punto di vista caratteriale, per la voglia che ha di vincere e di rincorrere gli avversari, mi ricorda Cavani“. Infine su Marek Hamsik: “Lo slovacco è l’uomo che ogni genitore sogna per la propria figlia. Un ragazzo di una educazione esemplare e un grande campione”.