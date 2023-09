Biasin duro contro Osimhen: “Scenda dal piedistallo”

Il giornalista Fabrizio Biasin si è soffermato sul comportamento dell’attaccante nigeriano del Napoli, Victor Osimhen.

Il giornalista sportivo Fabrizio Biasin ha recentemente espresso alcune riflessioni riguardo al comportamento dell’attaccante nigeriano del Napoli, Victor Osimhen, in relazione a una serie di controversie emerse di recente dopo i video pubblicati su TikTok dalla società azzurra. Durante un’intervista rilasciata nel corso della trasmissione “Pressing” di Mediaset, Biasin ha messo in luce la necessità per Osimhen di riflettere sulle sue azioni:

“Victor Osimhen? S’è parlato di tante cose sul club partenopeo, ma anche lui deve scendere dal piedistallo. Sinceramente capisco tutto, pure la rabbia per alcune cose che sono accadute, ma ad esempio Luciano Spalletti non avrebbe accettato certe reazioni”.

“Pure la reazione social: togliere le foto del Napoli da Instagram – spiega il giornalista – non è fare un dispetto al club, ma ai tifosi del Napoli che ti sostengono. Ed esulti al prossimo gol”.