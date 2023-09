Gattuso: “Marsiglia? Qui c’è molta pressione, ma ho già allenato a Napoli”

Gennaro Gattuso, nuovo allenatore dell’Olympique di Marsiglia, ha tirato in ballo il Napoli nella conferenza stampa di presentazione.

Gennaro Gattuso è il nuovo allenatore dell’Olympique Marsiglia. L’ex tecnico azzurroha fatto il suo ingresso in conferenza stampa, e fin da subito ha voluto mettere in evidenza la sua precedente esperienza a Napoli.

Gattuso si è subito scusato per la mancanza di padronanza della lingua francese, iniziando nel motivare la scelta di allenare il club francese tirando in ballo anche la sua vecchia squadra:

“Chiedo scusa se non parlo ancora francese. Cercherò di imparare. La scelta OM è stata semplice. Abbiamo discusso per cinque ore. È l’unico club francese che ha vinto la Champions League, una squadra che ha dei valori e sono tutti a mia disposizione, per questo ringrazio anche i giocatori. So che qui l’atmosfera è calda ma questo non mi spaventa. Qui c’è molta pressione, ma ho già allenato a Napoli e le due città sono un po’ simili”.

“Come giocherà il Marsiglia? Vorrei giocare partendo molto basso, voglio una squadra compatta, che sudi la maglia, che giochi proprio da squadra. Quando sbagliamo un passaggio e perdiamo il possesso dobbiamo avere voglia di riconquistarlo subito, non bisogna strillare un compagno. Ora la priorità è ritrovare l’entusiasmo”.

“Ho visto la partita e devo dire che il PSG in questo momento è una squadra ingiocabile. Per quello che ho visto mi è piaciuto l’atteggiamento dei quattro difensori e dei centrocampisti. Il punteggio poteva essere più pesante”