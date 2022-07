Berti: “Feci il gesto dell’Ombrello ai napoletani, insultavo Maradona e la sua reazione fu clamorosa”

Notizie calcio Napoli. Berti-Maradona. Nicola Berti ai microfoni di Inter tv ha ricordato la famosa sfida scudetto tra l’Inter e il Napoli. Berti nel corso del programma Careers ha rievocato alcuni momenti importanti della sua carriera. Berti si è soffermato in particolare sulla sfida scudetto del 1989, ricordando il gesto dell’ombrelloai tifosi del Napoli e gli scontri con Maradona.

Dopo l’adrenalina contro il Napoli di Maradona , Berti ricorda i Derby contro il Milan degli olandesi.

Berti è un simbolo di interismo ma anche di “anti-milanismo” in un certo senso. Questo da sempre, anche ultimamente con i pronostici scudetto che vedevano un Milan secondo Nicola inferiore a molti.

«Un match che ho sempre sentito. Venivo sempre insultato perché in mezzo a quel Milan stellare io ero l’unico che dava fastidio. Tre gol glieli feci anche se uno non me lo diedero, poi mi piaceva perché venivo sempre insultato dai milanisti. Quando li sentivo mentre cantavano contro di me durante le partite di Coppa alzavo il volume e dicevo ai miei amici: ‘Sentite, pensano a me…’. Questa sfida mi ha sempre eccitato, meglio sconfitti che milanisti l’ho creata io dopo un 3-0 subito in Coppa Italia. Ora sono simpatico ai milanisti, ma una volta era pericoloso uscire per Milano, si incontravano personaggi che quando li vedevo dovevo cambiare strada. Milano la vivevo da dio, facevo un po’ di casino ma ci stava, avevo 20 anni… Oggi ti tengono più blindato, ma ci sta; in quegli anni ad Appiano Gentile si stava poco»