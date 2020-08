Barcellona-Napoli live. Tutti gli aggiornamenti dal Camp Nou

Live Barcellona-Napoli, formazioni ufficiali. Insigne recupera, dentro Manolas. La cronaca della sfida Champions degli azzurri.

Il Napoli sfida il Barcellona in un Camp nou senza i centomila. Gattuso si affida alla formazione tipo, recuperato Insigne, il tecnico affianca Manolas a koulibaly. A centrocampo torna Demme.La partita di andata al San Paolo si era chiusa con il punteggio di 1-1, con la rete di Griezmann che aveva smorzato in gola l’urlo dei tifosi partenopei dopo il vantaggio iniziale firmato da Mertens. La formazione che avrà la meglio sfiderà poi nei quarti la vincente del confronto fra Chelsea e Bayern Monaco.

Barcellona-Napoli: come vederla in tv e in streaming

Barcellona-Napoli è in programma alle ore 21 al Camp Nou di Barcellona e sarà visibile in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 252 e in chiaro su Canale 5. Inoltre sarà disponibile in streaming sulla piattaforma Skygo e su Mediaset Play.

BARCELLONA- NAPOLI: FORMAZIONI UFFICIALI

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Sergi Roberto, F. De Jong, Rakitic; Messi, L. Suarez, Griezmann.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne.

LIVE BARCELLONA-NAPOLI

Terminano le fasi di riscaldamento, a breve l’inizio della gara diretta dall’arbitro turko Cakir.

Insigne ce la fa, al via nel tridente con Mertens e Callejon; Gattuso conferma la squadra che ha chiuso il campionato vincendo contro la Lazio, Demme preferito a Lobotka in mediana.

Vidal squalificato, Busquets e Umtiti out, giocano Sergi Roberto e Lenglet. Setien si affida al trio Messi-Suarez-Griezmann.

Sciocchezza di Koulibaly, primo corner regalato ai blaugrana.

5′ Zielinski vede ter Stegen fuori dai pali e ci prova da centrocampo, palla fuori.

4′ Mertens appoggia verso Callejon, tiro murato da Jordi Alba.

2′ PALO NAPOLI! Filtrante di Insigne, un rimpallo su Pique favorisce Mertens il cui sinistro scheggia il legno.

1′ INIZIA Barcellona-Napoli, palla agli azzurri.