Giuntoli parla prima di Barcellona-Napoli. Il ds azzurro ha raccontato gli umori della rosa partenopea e ha parlato dell’esonero di Carlo Ancelotti.

Cristiano Giuntoli è intervenuto ai microfoni di sky sport prima di Barcellona-Napoli. Ecco quanto evidenziato:

“Siamo concentrati, sperando di fare una partita tosta e provando a fare l’impresa. L’ambiente è certamente affascinante. E’ una partita complicata ma siamo convinti di poter dare fastidio a questo Barcellona. Insigne sta bene. Le società sono sovrane, prendono decisioni”.

“La decisione di mandar via Ancelotti è stata sofferta ma ha dato i risultati, abbiamo vinto anche la Coppa Italia. Abbiamo trovato in tante gare continuità e qualità, siamo molto contenti. Callejon, Mertens e Insigne titolari in una serata così? Dà sempre grande emozione vedere questi tre grandi campioni giocare, nella rosa ci sono grandi calciatori che anche nel futuro non li faranno rimpiangere” Ha concluso Giuntoli a Sky sport.