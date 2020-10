Bakayoko al Napoli, anche Pastorello a lavoro. L’agente è in contatto con il club partenopeo. C’è sensibile ottimismo.

Bakayoko al Napoli, oggi potrebbe essere una giornata importante per la definizione della trattativa. Secondo quanto rivelato dall’esperto di calciomercato di Rai Sport, Ciro Venerato, la trattativa tra il Napoli e il Chelsea potrebbe concludersi in maniera favorevole per il club partenopeo. Ecco quanto evidenziato:

“Oggi è una giornata importante, del dentro o fuori per Bakayoko. Oggi alle 20 mi dicono possa esserci una call conference tra Napoli e Chelsea per chiudere l’operazione. L’agente è in contatto con il club partenopeo.

C’è sensibile ottimismo, sia per quanto riguarda il rapporto tra procuratore-club e Chelsea. Il giocatore sarebbe entusiasta di riabbracciare Gattuso. Ma bisogna stare attenti: se il Chelsea apre al prestito secco può rifarsi viva la società rossonera“.

Venerato, su Bakayoko al Napoli ai microfoni di Radio Kiss kiss ha poi aggiunto: “Oggi il Napoli mi sembra molto avanti, ieri sera da Castel Volturno girava una percentuale per Bakayoko al Napoli, si parlava del settanta per cento di possibilità.

Speriamo che stasera alle 20, quando ci sarà la call conference tra Marina Granovskaia e il Napoli, si limerà l’accordo. Il Napoli, poi, deve trovare l’accordo con il procuratore grazie all’intermediario italiano Pastorello.

C’è grande ottimismo anche per l’accordo col calciatore, si può trovare una quadra. Ci sono anche piste alternative, Basic del Bordeaux, potrebbero uscirne altre, ma il Napoli spera di chiudere per Bakayoko“.