Bakayoko-Napoli, il Chelsea apre al trasferimento. L’ex centrocampista del Milan arriverà con la formula del prestito secco.

Tiemoué Bakayoko al Napoli potrebbe essere questione di ore. De Laurentiis ha trovato l’accordo con il Chelsea, per l’ex centrocampista del Milan. Bakayoko arriverà a Napoli con la formula del prestito secco.

Secondo quanto riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, per il trasferimento di Bakayoko in maglia azzurra manca ancora l’intesa sullo stipendio del centrocampista. dovrà percepire per la stagione in corso. Bakayoko, guadagna 3,5 milioni di euro al Chelsea, il Napoli gliene ha offerti 2.

l’intermediario della trattativa è Federico Pastorello, lo stesso agente che trovò la quadra con il Milan, e Bakayoko si espresse al meglio proprio sotto la gestione Gattuso. Il calciatore ha dato la sua disponibilità al trasferimento al Napoli. Con il Chelsea c’è l’accordo per un prestito oneroso con diritto di riscatto. Il ds azzurro, Cristiano Giuntoli, è in contatto con la plenipotenziaria del Chelsea, Marina Granovskaia. Domani, Pastorello tornerà in Italia e proverà l’accelerazione decisiva per chiudere la trattativa.

Probabilmente, ci sarà l’aggiunta di un piccolo bonus per averne quanto prima la firma sul contratto.

Il Napoli a poche ore dalla chiusa del mercato sta provando a regalare a Gattuso il suo pupillo Bakayoko. Giuntoli ha parlato telefonicamente con i dirigenti del club inglese e l’accordo è stato trovato senza particolari difficoltà.

Il Direttore Sportivo del Napoli conta di chiudere l’operazione entro la giornata di lunedì, ultimo giorno prima che il mercato chiuda i battenti.