Bakayoko-Napoli, il Chelsea apre alla cessione, accordo tra i club vicino. Alfredo Pedullà racconta le ultimissime sulla trattativa

Tiemoué Bakayoko pronto a vestire al magia del Napoli. Il centrocampista è attratto dall’idea di poter tornare a lavorare con Rino Gattuso.

Il giornalista Alfredo Pedullà ha riportato le ultimissime sulla trattativa Bakayoko-Napoli.

“Bakayoko e il Napoli: dopo l’apertura del centrocampista, che vuole tornare a lavorare con Gattuso, si registra anche la disponibilità del Chelsea. Serve uno sforzo, bisogna essere prudenti.

Ma adesso siamo davvero entrati nel vivo e ci possono essere sviluppi importanti nel giro di un paio di giorni. Bakayoko ha dato la precedenza al Napoli, almeno in queste ore, rispetto alle altre offerte ricevute”.



Pedullà sull’affare Bakayoko-Napoli ha poi aggiunto: “Gattuso lo aspetta a braccia aperte a Castel volturno. Una trattativa nata a pochi giorni dal definitivo gong di mercato. Un giocatore come l’ex Monaco farebbe sicuramente comodo“.

Bakayoko farebbe comodo al Napoli, il club azzurro dopo aver ceduto Allan, non ha in rosa un centrocampista con le sue qualità. Bakayoko porterebbe nella mediana azzurra, tanti muscoli e una buona duttilità tattica.

Tiemoué Bakayoko sembrava vicino a vestire ancora una volta la maglia del Milan, ma la trattativa con i rossoneri non si è concretizzata, il Napoli sembra fare sul serio a pochi giorni dalla chiusura del calciomercato.