Carlo Alvino preoccupato per il caso Zienski. La percezione è che il prossimo tampone possa dare qualche altra brutta notizia.

Zielinski positivo al Covid, il giornalista Carlo Alvino ha accolto con preoccupazione la notizia divulgata dalla Ssc Napoli. Il club azzurro su Twitter aveva comunicato la positività di Zielinski e di un collaboratore:

“Al termine dell’elaborazione dei tamponi fatti ieri, sono risultati positivi al Covid-19 il calciatore Piotr Zielinski e il collaboratore (extra gruppo squadra) Giandomenico Costi”. Ha scritto la Ssc Napoli.



Carlo Alvino ha commentato così la notizia:”Il gol di Zielinski e il conseguente abbraccio ora fa riflettere. Mezza squadra è andata da lui per abbracciarlo, ma la verità è che la percezione è che il prossimo tampone possa dare qualche altra brutta notizia. Adesso bisogna capire cosa si vorrà fare. Potrebbe accadere ai calciatori della Juventus ciò che è accaduto agli azzurri come contro il Genoa. Folle chi pensa che si vuole rinviare solo perché si gioca con la Juventus“.

Tutti i giocatori del Napoli sono asintomatici, compreso Zielinski. Il centrocampista e il collaboratore stamattina erano regolarmente presenti al centro tecnico di Castel Volturno. Entrambi sono stati messi in isolamento in attesa di ulteriori controlli. Come riporta spiega l’edizione online del Mattino di Napoli.

“Piotr Zielinski trascorrerà il periodo di quarantena nella sua abitazione di Posillipo. Il centrocampista, dovrà saltare la sfida con la Juve e la convocazione della sua nazionale polacca che lo annoverava tra i selezionati dal commissario tecnico”.