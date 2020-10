Zielinski positivo al Covid dopo il secondo giro di tamponi. Positivo al Coronavirus anche Giandomenico Costi.

NAPOLI. Piotr Zielinski positivo al covid. Il secondo giro di tamponi effettuato dalla Ssc Napoli ha rivelato un caso di positività al Coronavirus tra i giocatori del Napoli, si tratta del polacco Zielinski.

Sabato mattina nuovi controlli. Positivo al Coronavirus anche Giandomenico Costi, collaboratore extra gruppo squadra.

Domani mattina sono previsti nuovi tamponi per squadra e area tecnica. In serata dovrebbero arrivare i risultati, e poi il gruppo di Gattuso dovrebbe partire per Torino.

Zielinski, risultato positivo al covid, salterà Juventus-Napoli. Gattuso perde anche il Jolly di centrocampo, dopo Lorenzo Isnigne.

Il calcio Napoli ha comunicato sul profilo Twitter la positività del centrocampista: “Al termine dell’elaborazione dei tamponi fatti ieri, sono risultati positivi al Covid-19 il calciatore Piotr Zielinski e il collaboratore (extra gruppo squadra) Giandomenico Costi“.

Cresce l’ansia in casa Napoli, Zielinski potrebbe non essere l’unico positivo, ne sapremo di più dopo i tamponi di domani.

COSA PREVEDE LA NORMA

Il caso è nato lunedì sera, il giorno seguente la gara tra gli azzurri e il Genoa. I rossoblu sono stati martoriati da una serie di positività (ad oggi 19, di cui 14 calciatori) al punto che la gara col Torino in programma domani è stata rinviata.

La formazione di Gattuso, invece, è attesa domenica sera allo Stadium dalla Juventus. Secondo la norma approvata ieri dalla Lega di serie A, che si rifà al regolamento Uefa, il Napoli, avendo solo Zielinski positivo al Covid, non può chiedere lo spostamento della partita.

Il protocollo prevede che si applichi la norma Uefa, ma da adesso le società potranno – una sola volta nella stagione – giocarsi un bonus: con almeno 10 positivi nell’arco di una settimana possono chiedere il rinvio. Il Genoa lo ha già speso per la partita di sabato contro il Torino. 0-3 a tavolino invece per chi non si presenta.