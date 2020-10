Il Napoli sul centrocampista Bakayoko del Chelsea, pronto il prestito: il calciatore accetta la destinazione azzurra.

Gennaro Gattuso potrebbe presto avere un nuovo centrocampista per il suo 4-2-3-1, il Napoli pensa a Bakayoko. Secondo il Corriere dello Sport la società azzurra negli ultimi giorni di calciomercato proverà a fare il colpo a centrocampo. Sia numericamente che tatticamente la squadra partenopea ha bisogno di un rinforzo dopo la partenza di Allan. Serve un giocatore fisico e capace di essere incisivo in fase di interdizione. Ecco perché Cristiano Giuntoli in questi giorni ha provato a sondare profondamente il mercato nazionale ed europeo. La società ha bisogno di prendere un giocatore in prestito dato che senza l’addio a Koulibaly non ci sono tanti soldi da spendere.

Bakayoko in prestito al Napoli

La soluzione dunque è quella di Bakayoko che nei giorni scorsi è stato vicinissimo al Milan. Il club rossonero non ha mai affondato il colpo. Il centrocampista vuole andare via dal Chelsea dove non troverebbe grande spazio, per questo ha aperto alla possibilità di vestire la maglia azzurra e di ritrovare Gennaro Gattuso.

Il Napoli sta provando a fare tutto il possibile per prendere Bakayoko, sfruttando l’occasione del prestito. Il Chelsea apre al prestito e questa è già un’ottima notizia per la società di Aurelio De Laurentiis che sta per cedere Milik alla Fiorentina. Intanto secondo Corriere dello Sport il Napoli sta trattando anche Soumaré anche se l’affare più caldo resta quello di Bakayoko.