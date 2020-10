Milik alla Fiorentina: accordo ad un passo, ecco le cifre

Arek Mililk è pronto ad andare alla Fiorentina, il calciatore può essere ceduto in prestito a 5 milioni di euro.

Siamo vicini ad una svolta, Arek Milik è pronto ad andare alla Fiorentina, lo riferisce Tuttosport. Fino a questo momento sembrava che Milik dovesse andare in Premier League, sponda Tottenham o Everton, ma nelle ultime ore si è fatta avanti la Fiorentina. Il giocatore si può trasferire con la formula del prestito, ma il Napoli a questo punto deve prima rinnovare il contratto del polacco. A tre giorni dalla chiusura del mercato gli azzurri stanno cercando di sfoltire la rosa, per consegnare a Gattuso una squadra completa in vista della stagione 2020/21.

Fiorentina su Milik: le cifre

Secondo quanto rivela Tuttosport sono confermate le cifre che fino a a questo momento ha chiesto il Napoli per cedere il polacco. La Fiorentina sborserebbe 5 milioni di euro per il prestito e poi altri 20 milioni alla fine della prossima stagione. In questo modo la società partenopea andrebbe a risolvere un problema che si trascina oramai da oltre un anno.

Milik alla Fiorentina è un’autentica novità in questo calciomercato, in cui non si era mai parlato della società viola che sta per cedere Chiesa alla Juventus. Secondo molti esperti di mercato l’attaccante viola sarebbe alla sua ultima partita con la Fiorentina, poi si trasferirà ai bianconeri.