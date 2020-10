Napoli, Zielinski: "Covid? to benissimo, credo si tratti di un errore"

Piotr Zielinski positivo al Covid. Il centrocampista del Napoli è convinto che si tratti di un errore e si scatena in allenamento.

NAPOLI. La notizia che Piotr Zielinski è risultato positivo al Covid ha creato un forte allarmismo in casa azzurra. Il quotidiano il Mattino riporta alcuni retroscena alla notizia della positività di Piotr Zielinski. Ecco quanto evidenziato:

“La doccia gelata alle 14,30 quando i calciatori ormai era già andati via. Dal Policlinico arriva la notizia della positività di Piotr Zielinski e dell’osservatore Giandomenico Costi. Un brivido corre lungo la schiena di Gattuso, che è ancora con Gigi Riccio e il resto del suo staff nel centro tecnico a preparare il duello con Pirlo.

Si mettono al telefono e avvertono il centrocampista. Poi è Raffaele Canonico ad affrettarsi a spiegare al polacco che deve mettersi in quarantena e in isolamento nel proprio domicilio. Magari restando da solo in una stanza. E assieme a lui anche la compagna e il suo assistente dovranno sottoporsi al tampone da protocollo“.

LA REAZIONE DI ZIELINSKI

Zielinski è però è apparso scatenatissimo, il centrocampista non manifesta alcun sintomo. Ha svolto la seduta di allenamento al completo, senza lamentarsi di nulla. Ha confessato ai compagni, proprio perché si sente bene.

Il centrocampista azzurro ha dichiarato: « Sonoconvinto che si tratti di un errore». E che il nuovo tampone, che ripeterà in giornata darà esito negativo.

In ogni caso, Zielinski non potrà prendere parte alla trasferta a Torino, a causa delle nuove norme adottate dalla Lega di Serie A.