Milik-Fiorentina, la richiesta di De Laurentiis spaventa Commisso. Arek ha presentato una richiesta al suo procuratore.

Il nodo del mercato del Napoli resta Milik. Cadute nel vuoto le ipotesi Roma e Tottenham, e dopo aver rifiutato l’opportunità di andare al Valencia, Arek è stato richiesto dalla Fiorentina ed è stato messo in lista dal Psg (insieme con Kean dell’Everton).

La società di Commisso sembra fare sul serio, come riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello sport.

“In queste settimane s’è parlato a lungo di Krzysztof Piatek a Firenze, ma l’Hertha non fa sconti. E allora ieri i toscani hanno bussato alla porta di De Laurentiis.

Risposta? Dieci milioni per il prestito di Milik. Ma non è una strada semplice, visto che Arek ha il contratto in scadenza tra 8 mesi. Insomma, il discorso non ha portato a risultati apprezzabili.

La Gazzetta aggiunge: ” Milik ha fatto una rischiasta al suo procuratore. L’attaccante preferirebbe una destinazione a titolo definitivo“.

Il Napoli non farà sconti per il suo cartellino nemmeno a gennaio, né valuta di reintegrarlo in rosa se dovesse restare dopo il 5 ottobre. Elementi, questi, che potrebbero spingere l’ex Ajax a rivalutare i suoi piani…