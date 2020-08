Koulibaly in lacrime dopo il goal. Addio imminente al Napoli imminente. Fischi e mugugni dei tifosi contro Arek Milik.

La vittoria del Napoli nel triangolare di Castel di Sangro è stata caratterizzata dai goal di Victor Osimhen e dalle lacrime di Koulibaly, come scrive il quotidiano la Repubblica. Ecco quanto evidenziato:

“I gol di Victor Osimhen, tre in sette minuti, vanno sommati ai fischi e ai mugugni contro Arek Milik e alle lacrime di Kalidou Koulibaly (autore di un gol in rovesciata), che fanno pensare a un suo addio ormai imminente. E’ questo il quadro in casa Napoli con i tifosi si godono l’avvicendamento in attacco tra il bomber ex Lille e il calciatore polacco che a breve potrebbe approdare alla Roma anche se lui continua ad aspettare la Juventus (l’addio di Sarri, ovviamente, ha complicato le cose)“.

“Ieri prima uscita stagionale del Napoli, con il ritorno dopo sei mesi dei tifosi (1280) in tribuna e i 21 gol equamente distribuiti dagli azzurri nelle sfide da 45’ con il Castel di Sangro e L’Aquila: la prima finita 10-0 e la seconda 11-0.

Dopo le sfide di ieri Gennaro Gattuso ha concesso un po’ di riposo ai suoi calciatori, in attesa delle notizie di mercato che possono arrivare da un momento all’altro. Soprattutto in uscita: De Laurentiis è stato chiaro, prima le cessioni e poi i nuovi acquisti”.