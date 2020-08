De Laurentiis:"La coppa Italia è il gusto compenso per la nostra stagione"

Aurelio De Laurentiis , presidente della Ssc Napoli, dal ritiro degli azzurri a Castel di Sangro ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Video Città News

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, parla dal ritiro degli azzurri a Castel di Sangro. il patron ai microfoni di Video Città News elogia l’Abruzzo e parla della vittoria in Coppa Italia:

ABRUZZO

“Se ho trovato l’Abruzzo che immaginavo? Beh io ero venuto qui in avanscoperta e immediatamente è stato amore al primo istante della gente estremamente organizzata e seriamente colta quindi una cultura di impresa che non è così semplice trovare ovunque.

PORTARE 100 CHALET

“Qui ho trovato dei paesaggi straordinari,confesso che questa zona non la conoscevo di solito abbiamo fatto i film a Cortina, abbiamo fatto i film ad Aspen, in Austria, ma devo dire che l’Abruzzo non lo conoscevo.

Qui si respira un’aria veramente particolare. Probabilmente bisognerà investire sul territorio per dotare anche queste montagne di comprensori che non siano quelli degli anni 60. ancora i comprensori degli anni 60 Ma che siano dei comprensori nuovi che guardino al passato cioè costruire per esempio qui 100 Chalet selezionandoli tra i più belli del mondo e ricopiandoli, portandoli qua potrebbe essere una forte attrazione napoletani e per i romani”.

ATTRAZIONE PER ROMANI E NAPOLETANI

“Perché in fondo da Roma e da Napoli è equidistante due ore e due ore. Se uno volesse andare sulle Alpi deve prendere l’aereo, deve poi prendere la macchina. Una giornata intera la passa in viaggio. Qui volendo uno può venire con la famiglia e mettere la famiglia scia se c’è bisogno di fare un salto a Napoli o a Roma in due ore si è in ufficio” .



RITIRO CALCIO NAPOLI

“A Castel di Sangro, trovato delle strutture alberghiere di livello che ho trovato soprattutto un impiantistica sportiva estremamente funzionale a quello che è un ritiro per una squadra di calcio come il Napoli.

Abbiamo 35 giocatori Anzi 36 ma uno lo stiamo aspettando ancora. Qui ci sono 3 campi di calcio in erba è uno in sintetica poi c’è questo palazzetto dello sport che molto bello“.

COPPA ITALIA

“Coppa Italia? Questa Coppa, è la terza che vinciamo noi della nuova generazione del Napoli, in tutto sono cinque, è un giusto compenso per un recupero di stagione che era partita molto male, e soprattutto il passaporto per tornare in Europa“. Ha concluso Aurelio de Laurentiis dal ritiro del Napoli.

Si dice che quello che si raccoglie quello che si semina in durante il ritiro si raccoglierà poi durante il campionato Speriamo sia così e che sia di buon auspicio.