Enrico Fedele attacca Oshimhen: "Non sa stoppare e segna sui rimpalli"

Enrico Fedele attacca Osimhen. Il giornalista paragona il nuovo attaccante del Napoli ad un fenicottero e ne critica le capacità tecniche.

Victor Osimhen il nuovo idolo dei tifosi azzurri finisce al centro delle critiche di Enrico Fedele. L’ex agente dei fratelli Cannavaro ai microfoni di Marte Sport Live ha parlato dell’attaccante nigeriano. L’ex dirigente sportivo nella trasmissione che affronta tutti i giorni i temi del calcio Napoli e del calciomercato ha rilasciato alcune considerazioni destinate a far discutere i tifosi partenopei.

Spiega Enrico Fedele: “Osimhen, non ha la sensibilità di giocare il ‘dai-e-vai’ o di stoppare il pallone in un certo modo. E’ un fenicottero, però non fa inserire i centrocampisti. Ha delle leve lunghissime. Ha sbagliato più di uno stop ed ha segnato su delle palle rimpallate dopo un controllo un po’ lungo. Sono tutte azioni con due tocchi. Se gioca lui, deve avere tanto spazio. Se lo marca Stefan de Vrij, cosa succede? In Serie A è diverso rispetto a ieri”

Enrico Fedele su Osimhen e il Napoli ha poi aggiunto: ” “Cosa penso del Napoli, dopo ieri? Vedo una speranza, ma queste partite contano poco. Si sono visti i gol, sì. Victor Osimhen ha una bella gamba, ma lega poco e non ha una grandissima tecnica individuale, pur avendo una fisicità devastante”.

