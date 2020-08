Show di Osimhen nel triangolare del Napoli a Castel di Sangro. Tripletta all’esordio con la maglia azzurra per il bomber nigeriano.

Primo test del Napoli di Rino Gattuso in vista del prossimo campionato di Serie A. La formazione azzurra ha sfidato in un triangolare l’Aquila e i padroni di casa del Castel di Sangro al Teofilo Patini.

I tifosi hanno potuto vedere per la prima volta in azione Osimhen con la maglia del Napoli. Il Nigeriano è stato protagonista di una tripletta, un lampo il primo goal, forse uno dei più veloci di sempre per un giocatore all’esordio.

OSHIMEN SHOW NEL TRIANGOLARE DEL NAPOLI

Bastano 7 minuti al nuovo attaccante azzurro per mostrare tutto il suo valore nel primo test stagionale della formazione di Gattuso.

La tripletta all’esordio per Osimhen nel triangolare del Napoli fa sognare i tifosi azzurri. Il debutto del nuovo 15 azzurro, appena sarà ceduto Llorente prenderà il 9, è stato da sogno. Una tripletta in 8 minuti e prestazione da stropicciarsi gli occhi contro l’Aquila.

Osimhen nel triangolare del Napoli ha dimostrato non solo una grande capacità di finalizzare, ma anche grande generosità e grande altruismo e un’intesa che promette spettacolo con i compagni di squadra.

Gattuso ha presentato anche i due moduli che sta provando in questi giorni di ritiro. Il tecnico nelle due mini partite ha schierato due formazioni con due moduli diversi.

Nella prima partita il classico 4-3-3 (tripletta di Politano, doppietta di Milik e Younes, poi gol di Di Lorenzo, Koulibaly e Gaetano), nella seconda un nuovo 4-2-3-1 che in fase difensiva diventava un 4-4-2 classico (triplette di Osimhen e Insigne, doppiette di Mertens e Lozano e rete di Ghoulam).

ALLAN VERSO L’ADDIO

L’esordio di Osimhen nel triangolare del Napoli e i primi segnali avuti dalla squadra a poco più di 20 giorni dall’inizio del campionato ha soddisfatto tutti, tecnico, dirigenza e tifosi.

Nel triangolare del Napoli, oltre allo show di Osimhen si è notata la mancanza di Allan. Il centrocampista brasiliano è sempre più vicino alla cessione all’Everton.