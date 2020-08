Victor Osimhen come numero di maglia non sceglierà la 9 come tutti si aspettavano, il nigeriano sceglie la numero 15.

A sorpresa cambia il numero di maglia di Victor Osimhen al Napoli. L’attaccante ex Lille non prenderà la 9 come tutti si aspettavano, a rivelarlo è Radio Marte. Durante la trasmissione sportiva dedicata al Napoli, è venuta fuori l’indiscrezione della volontà del nigeriano di non prendere la maglia che fu di Gonzalo Higuain. Tutti i tifosi azzurri si aspettavano che scegliesse quel numero, da sempre simbolo di attaccante centrale, così come il 10 viene indossato dal fantasista della squadra. Numero e icone che reggono (in qualche caso) anche al calcio business, dove nomi e numeri servono anche per fare impresa e non solo per scendere in campo e dare calci ad un pallone.

Il numero di maglia di Osimhen al Napoli

L’attaccante nigeriano classe ’98 secondo Radio Marte ha scelto di indossare al Napoli la maglia numero 15. Sicuramente una novità nella sua carriera, dato che fino ad ora non ha mai scelto questo numero. Quando militava nel Lille aveva indossato la numero 7, in altri casi la 15, in altre stagioni la 12 o la 15. Ai tempi del Wolfsburg, invece, la numero 18. Nemmeno in Nazionale, Osimhen ha mai indossato quel numero, dato che fino ad ora ha scelto il 9, il 21 ed il 13.

Dunque un cambio radicale per il calciatore nigeriano che già nei prossimi giorni potrà indossare la nuova maglia del Napoli, presentata proprio oggi sui social dalla società azzurra. Il numero di maglia di Osimhen si potrà vedere per la prima volta durate il test amichevole di domani 28 agosto. La squadra di Gattuso sarà chiamata a giocare un triangolare con Castel di Sangro e Aquila. Sicuramente ci sarà spazio anche per vedere la prima uscita ufficiale del nigeriano, chiamato al Napoli per dare consistenza all’attacco partenopeo.