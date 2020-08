Prima uscita ufficiale del Napoli con un triangolare che vede coinvolti la squadra azzurra, l’Aquila e Castel di Sangro.

45’+4′ finisce il match: Napoli-Castel di Sangro 10-0. Tra poco in campo per il terzo match, gli azzurri giocheranno contro l’Aquila

45′ l’arbitro concede 4 minuti di recupero

44′ ci prova Gaetano ma il portiere del Castel di Sangro si allunga bene e devia sul palo

39′ GOL DEL NAPOLI tripletta per Politano. Gli azzurri battono velocemente una punizione e l’ex Inter solo davanti al portiere non sbaglia. Napoli-Castel di Sangro 10-0

36′ sostituzione per il Napoli: esce Meret entra Contini

32 GOL DEL NAPOLI doppietta per Younes, salta due avversari e insacca. Napoli-Castel di Sangro 9-0

30′ Sostituzione per il Napoli esce Milik entra Llorente

28′ Milik ben servito in area di rigore va in spaccata, ma mette fuori

27′ Romito ancora protagonista, il 22enne portiere del Castel di Sangro para un colpo di testa pericoloso di Koulibaly

25′ dal dischetto Younes sbaglia, si fa parare il rigore da Romito

25′ Calcio di rigore per il Napoli. Younes si beve l’avversari con un tunnel e viene atterrato

24′ Milik spacca il palo, colpo di testa in tuffo che si stampa sul legno

22′ GOL DEL NAPOLI Milik entra in area di rigore, il suo tiro sbatte su Romito, tap in di Politano. Napoli-Castel di Sangro 8-0

21′ GOL DEL NAPOLI Gaetano entra in area di rigore, stop a seguire e destro alle spalle del portiere. Napoli-Castel di Sangro 7-0

18′ GOL DEL NAPOLI Younes va in gol. Di Lorenzo si invola sulla fascia, mette al centro e Younes fa fuori un avversario e insacca. Napoli-Castel di Sangro 6-0

17′ GOL DEL NAPOLI Di Lorenzo trova bene Milik in area di rigore, il polacco la piazza nell’angolino alla sinistra del portiere avversario. Napoli-Castel di Sangro 5-0.

16′ GOL DEL NAPOLI dal calcio d’angolo: Di Lorenzo si avvita il portiere del Castel di Sangro sbaglia la presa e Koulibaly la mette in rete con una rovesciata. 4-0 per il Napoli

16′ Milik solo in area di rigore prova a saltare un avversario, ma il suo tiro col destro sbatte su Romito

15′ dagli sviluppi del calcio d’angolo ci prova Gaetano, ma la palla termine fuori

14′ Milik anticipato di un soffio, il cross di Di Lorenzo lo avrebbe messo da solo davanti alla porta

8′ GOL DEL NAPOLI. Milik in gol. Sbaglia la difesa del Castel di Sangro che regala palla a Milik. Il polacco mette a segno facile il 3-0.

7′ GOL DEL NAPOLI. arriva il raddoppio, sempre Demme pesca bene Di Lorenzo che calcia in porta. Napoli-Castel di Sangro 2-0

6′ ci prova Gaetano dalla distanza, bordata tremenda, para Romito

4′ GOL DEL NAPOLI taglio di Politano (alla Callejon), preciso il lancio di Demme. L’ex Inter mette in rete facile. Napoli-Castel di Sangro 1-0

1′ Politano subito pericoloso con un tiro dalla distanza, para Romito del Castel di Sangro.

18.28 Napoli-Castel di Sangro: ecco la formazione ufficiale del Napoli: (4-3-3) Meret; Di Lorenzo, Luperto, Koulibaly, Hysaj, Gaetano, Demmen, Zielinski, Politano, Milik, Younes.

18.23 termina il match tra Castel di Sangro e l’Aquila, gli ospiti hanno vinto per 12-0. Tra pochissimo il Napoli scende in campo

18.12 al 34′ arriva l’undicesimo gol dell’Aquila

18.08 al minuto 30 il Castel di Sangro è in svantaggio per 10-0

18.00 al minuto 22 l’Aquila è in vantaggio per 6-0

17.52 arriva il quinto gol per gli ospiti dopo 14 minuti di gioco

17.50 al minuto 12 l’aquila è in vantaggio per 4-0

17.49 dopo 11 minuti di gioco arriva la terza rete dell’Aquila.

17.45 Prima gara tra Castel di Sagro e l’Aquila, gli ospiti sono già in vantaggio per 2-0

C’è la prima distinta ufficiale della stagione calcistica 2020/21 del Napoli, a pubblicarla on line è stato il giornalista Carlo Alvino. Gli azzurri di Gattuso si giocano il triangolare, prime partite ufficiali della stagione. Nel ritiro di Castel di Sangro la squadra partenopea farà la prima apparizione sul terreno di gioco dopo qualche partitella in famiglia. Svelato anche il numero di maglia di Victor Osimhen che ha scelto la numero 15. Secondo quanto rivelato da Radio Marte, non ha preso la 9 per rispetto a Fernando Llorente, qualora lo spagnolo dovesse andare via, allora potrebbe virare sul nuovo numero.