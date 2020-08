“Il Napoli ha comprato Karbownik, definiti tutti i dettagli col Legia Varsavia”

“Il Napoli ha comprato Karbownik” è l’annuncio fatto a Radio Goal da Ciro Venerato esperto di calciomercato della Rai.

Secondo quanto riferito dal giornalista l’operazione Karbownik al Napoli è stata già definita nei dettagli ma “diventerà ufficiale dopo il 20 settembre“. Venerato ha ammesso di aver appreso la notizia parlando con l’entourage del calciatore. I tempi per l’annuncio slitteranno perché “devono arrivare prima le cessioni, con i relativi incassi, di giocatori come Arek Milik e Kalidou Koulibaly”. In ogni caso per Karbownik in maglia azzurra è praticamente fatta dato che “sono stati definiti tutti i dettagli fin nei minimi particolari“.

Anche le cifre di Karbownik al Napoli sono state rese note dal giornalista: “Sarà pagato 7 milioni di euro. Il contratto parte da una base 500 mila euro per cinque anni“. Con l’acquisto ‘low cost’ del terzino sinistro il Napoli potrà spendere soldi in altri settori. Con Karbownik in rosa gli azzurri hanno coperto la fascia mancina, anche in caso di addio di Ghoulam sempre più vicino alla Premier League. Stessa sorte capiterà ad Allan pronto ad andare all’Everton. Gli investimenti De Laurentiis non si fermeranno, dato che si continua a lavorare per Veretout, Cengiz Under e Boga. In difesa il nome caldo resta Matvienko.