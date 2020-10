Paolo Liguori interviene sulla Juventus e sull’epidemia da Covid -19 che ha colpito il Genoa e la serie A.

NAPOLI. Il covid ha colpito la Serie A, sono 19 i giocatori del Genoa positivi al Coronavirus. Nel Napoli si contano due positivi: Piotr Zielinski e un collaboratore. Andrea Pirlo in conferenza stampa ha dichiarato che Juventus-Napoli non va rinviata e che bisogna giocare.

Il direttore del Tg com, Paolo Liguaori, non è dello stesso avviso. Il giornalista ne ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco le sue parole

PAOLO LIGUORI SU JUVENTUS-NAPOLI

“Come si fa a bloccare la Juventus? I bianconeri si sono bloccati da soli, non hanno più il centrocampo, è da ridere, se Pirlo non lo rimette su non farà mai un campionato serio”.

Paolo Liguori, direttore del Tg Com dopo Juventus-Napoli, ha parlato del Covid.

“Non lo so come si possa andare avanti così nel mondo del calcio, così come nella scuola. Un giorno escono positivi al Genoa, un altro al Napoli, si attendono i tamponi. Per andare verso la normalità bisogna anche chiudere qualche volta, se tu giochi una partita oggi, un’altra domani, non è regolare. Un campionato a singhiozzo”.

CAMPIONATO FALSATO

Paolo Liguori aggiunge: “Oggi tutto è falsato, anche andare a prendere un aperitivo, è falsato andare al ristorante. Bisogna capire cosa vogliamo fare.Non si fa in questo modo, si ragiona: giochiamo la partita, poi magari saltiamo la prossima.

Tamponi privilegiati ai giocatori? Il calcio è un mondo falsato. Nel calcio c’è l’adulto, giovane medio. La vita normale comprende anche bambini e anziani e anche milioni di persone che vanno a lavorare con pochi soldi.

Poi c’è il mondo dorato del calcio con giovani, è l’ideale, che divertono, ma fanno anche divertire.

Lockdown? Sono contrario, ma bisogna fare chiusure di settore, sono contro aperitivi in piazza ed altre cose del genere“.