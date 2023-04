Bagni sicuro: “Napoli batte il Milan, con o senza Osimhen”

Salvatore Bagni commenta Milan-Napoli, match di andata dei quarti di Champions League che vede la possibile assenza di Osimhen.

L’ex giocatore del Napoli, alla Gazzetta dello Sport dice: “Resto convinto che il Napoli parta favorita contro il Milan e alla fine riuscirà a qualificarsi. Con o senza Osimhen, fa lo stesso. Questo perché Spalletti ha tante alternative valide e Kvaratskhelia in più. Mentre Pioli appena toglie qualche titolare succede quanto visto contro l’Empoli. Ha di sicuro una rosa meno ricca. Sì, credo che il Napoli sia favorito“.

Al momento la presenza di Osimhen è ancora in dubbio, anche se ci sono degli ottimi segnali positivi in questo senso. Osimhen si è allenato a Pasqua, cosa che fa capire la ferma volontà del giocatore di tornare in campo il prima possibile.

Oggi il Napoli riprende gli allenamenti a Castel Volturno e dall’ambiente azzurro filtra grande ottimismo. Non si può dare ancora la certezza che Osimhen giocherà dal primo minuto, ma anche in questo senso ci sono sensazioni estremamente positive. I prossimi due giorni saranno fondamentali per il recupero di Osimhen in vista della sfida di Champions League, Milan-Napoli.