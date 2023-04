Mauro: “Juve ha un problema col sistema calcio. Gol Milinkovic è una ingiustizia”

Massimo Mauro a Pressing commenta l’episodio del gol di Milinkovic Savic in Lazio-Juventus, ultimo match di Serie A.

Secondo l’ex giocatore il gol di Milinkovic Savic doveva essere annullato perché c’è una chiara spinta. Addirittura Mauro la definisce una “ingiustizia” che ha caricato ancora di più la Juve.

Poi Mauro a Pressing aggiunge: “Ma come si fa a dire che quella di Milinkovic Savic non è una spinta? Dopo aver visto queste immagini perché il Var non annulla? Oramai mi sembra abbastanza chiaro che la Juve abbia un problema con il sistema calcio“. L’ex giocatore continua la sua difesa d’ufficio alla Juventus anche per quanto riguarda la chiusura della curva, punita per i cori razzisti contro Lukaku durante Juve-Inter: “Se vengono perdonate le curve di Lazio e Roma, perché viene punta quella della Juve? Io sono d’accordo nell’indulgenza verso le curve di Roma e Lazio, ma perché si punisce la Juventus che in due ore ha indentificato i responsabili?“