Azzi sbotta: “Il pallone d’Oro africano assegnato alla vigilia della Champions. Per la FIFA è tutto regolare?”

La partecipazione di Osimhen alla cerimonia del Pallone d’Oro africano, secondo Marco Azzi, solleva dubbi sulla programmazione e le priorità della FIFA.

Victor Osimhen, stella del Napoli, si trova al centro di una controversia: la sua partecipazione alla cerimonia del Pallone d’Oro africano in Marocco alla vigilia di una cruciale partita di Champions League contro il Braga.

Il Commento di Azzi: Marco Azzi, giornalista de La Repubblica, ha espresso il suo disappunto su Twitter: “Suppongo che gli organizzatori del Pallone d’oro africano sappiano che Osimhen gioca la Champions League nel Napoli, ma hanno organizzato lo stesso la premiazione stasera in Marocco. Idem per la Coppa d’Africa, in scena a gennaio e febbraio. Per la FIFA è tutto ok?“.

La Situazione di Osimhen: Mentre il Napoli si prepara per la partita contro il Braga, la partenza di Osimhen per partecipare alla cerimonia in Marocco suscita interrogativi.

La Critica alla Programmazione: La scelta di programmare eventi importanti come il Pallone d’Oro africano e la Coppa d’Africa durante il calendario dei club europei è fonte di discussione. Queste scelte sollevano domande sulla priorità data agli impegni internazionali rispetto a quelli di club, e sul ruolo della FIFA nella gestione di questi conflitti.

Impatto sul Napoli e sul Calcio Internazionale: L’assenza di Osimhen non è solo una questione per il Napoli, ma anche un simbolo più ampio delle sfide che i club devono affrontare nel gestire le carriere internazionali dei loro giocatori. La partecipazione dei giocatori africani a eventi continentali durante la stagione europea continua a essere un tema dibattuto.