Napoli, l'agente di Meret fa un annuncio sul rinnovo

L’Agente Meret ammette che il portiere vuole restare a Napoli e l’opzione rinnovo sarà esercitata: “Palla alla società per continuare insieme”.

Federico Pastorello, agente di Alex Meret, fa chiarezza sul futuro del portiere dall’Hotel Melià di Milano: “Alex ha un contratto con opzione a favore del Napoli che noi riteniamo scontato verrà esercitata al 100%”.

Parole rassicuranti quelle di Pastorello, che di fatto garantisce la permanenza dell’estremo difensore 26enne in azzurro: “Non c’è fretta, il ragazzo è felice e disponibile a continuare qui. Faremo un punto con la dirigenza, c’è grande serenità.

Alex ha il contratto in scadenza ma c’è un’opzione automatica, quindi non c’è fretta. Lui è disponibile a rimanere a Napoli, vedremo cosa accadrà. L’opzione è a favore del Napoli e noi la consideriamo come al cento per cento esercitata. Poi faremo il punto con la società con cui c’è grande serenità nei rapporti”.

Dichiarazioni distensive, con Meret che ribadisce l’intenzione di proseguire la carriera all’ombra del Vesuvio. Starà poi alla società valutare se usufruire o meno della clausola unilaterale presente nel contratto fino al 2024.

Ma la volontà del giocatore, legatosi di recente al Napoli, appare piuttosto chiara stando alle parole del suo agente. Un assist alla dirigenza per continuare a puntare sul friulano come custode dei pali azzurri.