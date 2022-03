Auriemma: “Scudetto al Napoli si può, ecco come. Ho fatto i calcoli”

Raffaele Auriemma, giornalista sportivo, crede nella possibilità che il Napoli di Luciano Spalletti possa vincere lo scudetto.

Raffaele Auriemma, crede che il Napoli potrà vincere lo scudetto. Il giornalista sportivo e telecronista-tifoso ai microfoni di Radio Marte, nel corso della trasmissione Si gonfia la rete, ha espresso alcune considerazioni sulla squadra di Luciano Spalletti:

“Se il Napoli pensa solo a se stesso, può vincere lo Scudetto. Con undici vittorie ed un pareggio, il tricolore è cosa fatta. Anche con dieci”.

Auriemma sullo scudetto al Napoli ha poi aggiunto: “Questi sono calcoli che facciamo noi e che spero non faccia anche il Napoli che d’ora in poi dovrà scendere in campo per vincerle tutte. Napoli e Milan sono le prime della classe e si giocano una fetta di titolo domenica. Già ad inizio stagione avevo indicato Napoli e Milan come pretendenti allo Scudetto, prime avversarie dell’Inter per giocarsela fino in fondo. Scudetto alla Juventus? Sarebbe clamoroso”, ha concluso Raffaele Auriemma.