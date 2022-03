Napoli c’è aria di scudetto, con il Milan è sold-out! Tornano gli ultras

Napoli crede allo scudetto, per il Milan lo stadio Maradona sarà sold-out. Ritornano gli ultras nelle curve.

Il gol di Fabian Ruiz ha riacceso l’entusiasmo dopo la duplice delusione di Cagliari e Barcellona. Il Napoli torna a guardare tutte le avversarie dall’alto dopo dodici giornate. L’ultima volta in questa stagione succedeva alla quindicesima, quando gli azzurri erano a quota 36, più uno sul Milan. Un risultato che dà energia e grande speranza ai tifosi del Napoli.

Dal lunedì di Cagliari alla domenica con la Lazio si è visto un altro atteggiamento. Vittoria di carattere per Insigne e compagni.

“L’esultanza al gol di Fabián è di quelle sfrenate, scrive Giovanni Annunziata su cm.com, di chi sa di aver fatto qualcosa di importante. Tutta la squadra è corsa a festeggiare verso il settore ospiti, ad abbracciare con veemenza i tifosi presenti all’Olimpico. Lì in vetta Milan e Inter zoppicano, il Napoli stavolta sfrutta l’occasione e i tifosi non possono che crederci.

Questa squadra ha mostrato un calcio importante fin da inizio stagione, Spalletti ha dato una svolta importante e ha fatto divertire i napoletani come non accadeva dal 2018 sotto la guida Sarri. Anche lì si parlava di scudetto, il Napoli con 91 punti non riusciva a vincere il campionato, arrivando alle spalle della Juventus con tante polemiche.

NAPOLI-MILAN: STADIO MARADONA SOLD OUT

“Oggi crederci è d’obbligo. Il Napoli ha avuto tantissimi infortuni, anche di spessore per tanto tempo. Nonostante ciò è in cima alla classifica. I tifosi lo sanno e si preparano allo scontro diretto con il Milan nel migliore dei modi. Lunedì è partita la vendita libera dei biglietti di Napoli-Milan, in programma domenica sera al Maradona di Fuorigrotta. È subito sold-out, tutto esaurito in poche ore. File chilometriche ai botteghini e online su TicketOne per acquistare i tagliandi”.

Contro il Milan è atteso “l’uomo in più”. Ovvero i gruppi organizzati. Quest’anno gli ULTRAS hanno avuto qualche problema con le multe e la disposizione a scacchiera e non sono quasi mai riusciti a far sentire il loro sostegno da vicino tra le mura amiche. Sarà atteso dal primo all’ultimo minuto il sostegno del dodicesimo uomo in campo contro il Milan. Il Napoli ci crede, i napoletani ci credono: la parola scudetto non è più un tabù, ma un sogno vero e concreto.