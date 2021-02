Atalanta-Napoli: Gattuso ha scelto il modulo, Hysaj a sinistra. Osimhen titolare

Ultime notizie di formazione per Atalanta-Napoli semifinale di ritorno di Coppa Italia. Gattuso punta sul modulo 4-3-3, Osimhen titolare.

La redazione sportiva di Sky fa il punto sulle formazioni di Atalanta-Napoli, match che si giocherà questa sera al Gewiss Stadium di Bergamo. Si parte dallo 0-0 dell’andata allo Stadio Diego Armando Maradona, quindi il Napoli potrebbe passare il turno con qualsiasi pareggio con gol o con qualsiasi vittoria. Gattuso deve fare i conti con l’assenza di Mertens in attacco e con l’emergenza in difesa che lo porta a scelte obbligate per quanto riguarda i due centrali.

Atalanta-Napoli: le formazioni

In casa Atalanta il tecnico Gasperini recupera Maehle regolarmente convocato per la partita di Coppa Italia col Napoli. Resta fuori invece Hateboer che ha un problema al piede sinistro. Gasperini punta ancora sul 3-4-1-2 con Pessina a suggerire per Muriel e Zapata in attacco.

Gattuso, invece, ha qualche problema in più di Gasperini. Nel Napoli mancano Koulibaly e Ghoulam causa Covid e Manolas e Mertens per infortunio. A centrocampo rientra tra i convocati Fabian Ruiz, ma in difesa c’è la novità Costanzo che siederà sulla panchina. Per Atalanta-Napoli di Coppa Italia, Gattuso pare voglia puntare sul modulo 4-3-3 con Rrahamani e Maksimovic coppia ‘obbligata’ di centrali in difesa. In mediana turno di riposo per Demme che sarà sostituito da Bakayoko. Anche Sky inserisce Osimhen titolare con l’Atalanta con Insigne e Lozano.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Muriel, Zapata. All: Gasperini

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic, Hysaj; Elmas, Bakayoko, Zielinski; Lozano, Osimhen, Insigne. All: Gattuso.