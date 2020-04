Ascierto: “Anche a Napoli il vaccino contro coronavirus, dati incoraggianti”

Li professor Paolo Ascierto parla del vaccino contro il coronavirus prodotto dalla Takis, i dati dei primi cinque candidati sono positivi.

Per ora resta una forte speranza, ma il mondo intero è impegnato a cercare un vaccino per il coronavirus. Così le possibilità di successo aumentano ed anche i tempi si potrebbero ridurre, così come ha sussurrato più di un esperto. Questa volta è il dottor Paolo Ascierto a parlare del vaccino contro il coronavirus prodotto dalla Takis. Ecco il le parole dell’oncologo napoletano apparse sulla sua pagina ufficiale.

I primi risultati dei test preclinici dei cinque candidati vaccini della Takis che inducono una forte produzione di anticorpi contro il COVID-19 sono positivi e incoraggianti e li sperimenteremo, appena pronti, anche a Napoli. Un grande grazie ad Attilio Bianchi, direttore generale dell’Istituto Nazionale Tumori IRCCS “Fondazione G. Pascale”, per aver creduto in me e in tutto quello che stiamo facendo. #grazie #possiamofarcela.

ASCIERTO – VACCINO CORONAVIRUS: SPERIMENTAZIONE ANCHE A NAPOLI

I primi cinque test preclinici del vaccino contro il coronavirus SarsCoV2 condotti in italia dall’azienda Takis hanno dato degli ottimi risultati. Il vaccino induce una forte produzione di anticorpi. Ad annunciarlo all’Ansa è l’amministratore delegato dell’azienda, Luigi Aurisicchio. La notizia del vaccino contro il coronavirus viene rilanciata da Ascierto e induce una speranza in più per il mondo, bloccato dal virus.

Come spiegato proprio dall’Ansa i cinque candidati vaccini sono stati progettati per contrastare la principale arma del virus, ovvero l’invasione delle cellule attraverso la proteina Spike. Al momento dei cinque preparati sono due che stanno dando maggiori risultati, ora bisognerà attendere che i test siano conclusi per capire se si potrà avviare una produzione su scala mondiale. Intanto anche in altre parti del mondo si sta cercando un vaccino, mentre da Napoli la cura Ascierto sta dando buoni risultati come confermato anche dal professor Lacedonia del Riuniti di Foggia.